Le PSG va-t-il souffler plus d’un an avec Kylian Mbappé ? Le quotidien L’Equipe révèle ce mardi matin que la durée du contrat de l’attaquant avec le Paris Saint-Germain porte en réalité sur deux saisons et une troisième en option, « à la discrétion du joueur ». Comprendre : le contrat s’étend avec certitude jusqu’en 2024 et la dernière en option ne sera pas activable sur seule volonté du club. C’est même tout l’inverse. Mbappé aura la main et Paris est suspendu à ses désirs.









Concrètement, ça change quoi ? A la fin de la saison en cours, il pourrait ne rester qu’une saison de contrat à Mbappé avec le PSG, qui se retrouverait donc dans une position inconfortable rappelant celle de 2021. A un an de la (possible) fin de contrat du joueur, le dilemme entre vente et risque de départ libre se posera à nouveau, alors que Paris aspirait à un minimum de tranquillité avec la prolongation annoncée jusqu’en 2025. Le Real Madrid risque donc fort de revenir à la charge dès l’été 2023. L’avenir de Kyky n’a pas fini de faire parler.