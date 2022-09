Un événement anecdotique voué à disparaître rapidement dans les oubliettes de la Ligue 1. Selon RMC Sport, la commission de discipline de la LFP a décidé de fermer les yeux sur les agissements de Presnel Kimpembe, qui s’est emporté contre Jérémie Pignard, arbitre de PSG-Metz. Un léger accrochage qui n’a pas été mentionné dans le rapport de l’arbitre sur la rencontre, rendant toute sanction impossible.









Il y a en revanche bien eu erreur de jugement sur la décision arbitrale successive au tacle de Kimpembe. Ce dernier aurait mérité un second jaune et donc un rouge, mais le comportement du défenseur n’a pas interpellé le corps arbitral, sûrement moins sensible à l’utilisation du mot « wesh » que beaucoup d’âmes résolument trop sensibles.