Et un nouveau Bleu sur le flanc, un. A quatre jours de l’annonce de sa dernière liste avant la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps ne peut que constater qu’il va devoir faire sans de nombreux cadres. Blessé en fin de match contre Brest samedi avec le PSG, Presnel Kimpembe souffre d’une lésion musculaire. Les examens passés ce dimanche n’ont rien révélé de rassurant, d’après L’Equipe, et le défenseur central va devoir rester immobilisé pendant un mois.





Kimpembe rejoint ainsi la longue liste des joueurs indisponibles ou très incertains pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, le 22 septembre contre l’Autriche puis le 25 face au Danemark. Paul Pogba vient de se faire opérer un genou et doit espérer un miracle pour revenir avant le Mondial. N’Golo Kanté, qui multiplie les blessures depuis l’an dernier, est quant à lui absent depuis maintenant un mois, et s’il pourrait revenir la semaine prochaine, son état de forme semble trop aléatoire pour le convoquer.

Et en plus, le cas Griezmann

Devant, la présence de Karim Benzema s'inscrit également en pointillés. Blessé en milieu de semaine, le capitaine du Real Madrid doit être absent entre trois et quatre semaines. Il ne pourra pas jouer avec les Bleus s'il n'est pas apte pour le derby madrilène le 18 septembre, a prévenu son coach Carlo Ancelotti. Victime d'une déchirure à l'arrière de la cuisse vendredi à l'entraînement avec le Bayern Munich, Kingsley Coman ne pourra pas être là non plus. Son absence est estimée à trois ou quatre semaines.

A ces coups durs s'ajoute la situation inquiétante d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, où le Français ne joue que 30 minutes par match à cause d'un différend à régler entre son club et le Barça. Didier Deschamps se serait bien passé de tous ces soucis pour l'ultime répétition avant le Qatar, surtout avec une préparation réduite à son strict minimum avant cette compétition disputée en plein milieu de la saison.