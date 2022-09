« Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! » Les mots de Presnel Kimpembe à l’arbitre de PSG-Brest ont été révélés dimanche par le diffuseur Prime Video. On y voit le défenseur central réprimander vivement Jérémie Pignard alors que ce dernier essayait de calmer les tensions provoquées par un tacle appuyé du Parisien (qui aurait pu s’en sortir avec un deuxième jaune).





🦻 Un match tendu, des décisions difficile à prendre, vivez la fin de match de @PSG_inside - @SB29 dans l’intimité de l’arbitre Jérémie Pignard.



Pour la 3e fois sur Prime Video, retrouvez Sur Écoute : https://t.co/fbgkcD4sFM#PSGSB29 #DSF #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/hWQlZcywwl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 11, 2022







Réponse de l’arbitre, plutôt clément : « pourquoi s’exciter ? » Plus que les mots de Presko, qui n’ont en soi rien de répréhensible - sauf à considérer que « wesh » et le tutoiement sont désormais des insultes - c’est le geste brusque du joueur qui aurait pu lui coûter cher. Les images montrent ensuite que Christophe Galtier a rapidement cherché à calmer son joueur, qui sera de toute manière remplacé dans la foulée à cause d’une blessure.