Cette scène racontée par nos confrères de L’Equipe jeudi raconte bien l’ambivalence de la situation de Neymar à l’heure actuelle au PSG. Invité sur le ton de la plaisanterie à passer en zone mixte après sa nouvelle masterclass contre la Juve, mardi, le Brésilien explique qu’il vaut mieux qu’il s’abstienne, pour le bien du PSG. « T’es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir… Ça va faire des problèmes ! », aurait-il lâché en se marrant. Brillant sur le terrain depuis le début de saison, le numéro 10 parisien aurait eu un peu de mal à digérer l’oubli de Mbappé, en tout début de seconde période face aux Turinois, alors même que lui-même lui avait offert une sublime passe dé' lors de premier acte.

Interrogé sur les relations entre ses deux stars à la veille de la réception de Brest au Parc des Princes, Christophe Galtier a assuré qu’il n’y avait aucune friture sur la ligne. « La relation entre Ney et Kylian est très bonne, et je ne vous fais pas de langue de bois, a-t-il assuré. Ils sont associés lors des exercices et sont souvent ensemble aux entraînements. » Pour le coach parisien, il ne faut pas voir dans cette action une quelconque volonté de l’attaquant français de jouer uniquement pour sa pomme.

Galtier défend Mbappé sur l’action en question

« Oui, il y a eu cette situation de match, a-t-il dit. J’ai échangé avec Kylian, et je pense que Kylian en a aussi parlé à Ney. Il y a deux temps dans cette action, un premier où il peut donner le ballon mais c’est difficile, et un deuxième temps où il rentre dans la surface et où il ne voit pas Ney. De l’extérieur ça peut paraître évident, mais sur le terrain ça va vite, il a deux secondes pour prendre une décision, il est focus sur son ballon pour frapper. Mais je suis convaincu que Kylian va faire des passes décisives à Ney et je n’ai rien senti de négatif par rapport à cette situation. »

Mbappé se sachant critiqué après cette action perso - on maintient que jusqu’au bout il pouvait, et il aurait dû, la donner - on met une petite pièce sur une ou deux passes dé' du kid de Bondy pour Neymar ce week-end. Enfin, s’ils sont alignés ensemble, ce qui n’est pas sûr à l’heure actuelle puisque Galtier à prévenu que le onze contre Brest ne serait pas le même que face à la Juve. Quant à la possibilité de faire souffler en même temps les trois loustics de devant, là-dessus Galette s’est montré très clair : « Non ».