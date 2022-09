Ce mardi 6 septembre 2022 restera une date historique pour le Paris Saint-Germain. Après deux nuls et six défaites, l’équipe de la capitale a enfin réussi à battre la Juventus (2-1) dans une compétition européenne. La première mi-temps de cette rencontre d’ouverture de Ligue des champions laissait envisager une balade de Kylian Mbappé et de ses potes, mais la deuxième a parfois fait craindre une égalisation italienne.

Comme après chaque match de C1, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs parisiens qui ont débuté au Parc des Princes. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.









Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre de Ligue des champions du PSG en Israël, sur la pelouse du Maccabi Haïfa, le mercredi 14 septembre.