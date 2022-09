La tuile. Presnel Kimpembe sera absent des terrains pendant plus d’un mois. Sorti sur blessure lors de PSG-Brest, le défenseur central du Paris Saint-Germain et des Bleus est touché aux ischios. Son absence est estimée à six semaines, a annoncé mardi le club de la capitale.









« Victime d’une lésion des ischio-jambiers gauche, Presnel Kimpembe sera indisponible environ six semaines. Un nouveau point sera fait dans huit jours », a indiqué le PSG dans un communiqué. Cette longue indisponibilité tombe très mal pour Kimpembe (27 ans, 28 sélections) et les Bleus à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Une mauvaise nouvelle de plus pour l’équipe de France. Sa longue indisponibilité vient s’ajouter à une longue liste de blessés parmi les cadres de l’équipe de France avant les matchs de septembre, avec le forfait de Paul Pogba et les incertitudes concernant Karim Benzema et N’Golo Kanté.