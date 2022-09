Le plus grand acteur en puissance de l’histoire du football va bien faire sa première apparition au cinéma dans quatre mois. Zlatan Ibrahimovic (vous l’aurez reconnu) vient en effet de partager ce dimanche sur ses réseaux sociaux la bande-annonce du film Astérix et Obélix : L’Empire du milieu.

Et comme il l’avait annoncé il y a un an et demi, l’attaquant de l’AC Milan (40 ans) fait partie du casting du long métrage réalisé par Guillaume Canet.

« Antivirus »

Les cinq secondes durant lesquelles on découvre « Ibra » à l’œuvre dans ce teaser en disent long sur son rôle tout en sobriété, comme on pouvait l’imaginer.





Soon. Vive la France #asterixetobelixlempiredumilieu pic.twitter.com/FIu00f899G — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le Suédois y interprète Antivirus, un soldat romain pour le moins impressionnant. Le blockbuster sortira en salles le 1er février 2023, et cette perspective pousse l’ancienne star du PSG à lancer un surprenant « Vive la France » sur son compte Twitter.