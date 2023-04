Tout le football français attend impatiemment la conférence de presse de Christophe Galtier, ce vendredi (13 heures), à la veille du match PSG-RC Lens. Malgré l’énorme enjeu sportif de la rencontre, entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin, c’est évidemment sur les lourdes accusations de propos racistes dénoncés dans un mail de Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, que l’actuel entraîneur parisien est attendu. Le Parisien révèle à ce propos que Christophe Galtier va déposer une plainte en diffamation et « risque causé à autrui » à l’encontre de Julien Fournier, avec qui il collaborait donc la saison passée à Nice, au moment de ces graves accusations.

Le coach parisien ne va pas s’arrêter là sur le plan des poursuites judiciaires, puisqu’il va également porter plainte contre le journaliste indépendant Romain Molina ainsi que contre Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC Sport. Tous les deux ont rendu public mardi le fameux mail envoyé par Julien Fournier à la direction d’Ineos (le propriétaire de l’OGC Nice), dans lequel sont pointés les propos discriminatoires qu’aurait tenus Christophe Galtier. D’après ce courrier écrit par Julien Fournier l’an dernier, Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».





Une plainte pour harcèlement et menaces de mort

L’ex-directeur du football de l’OGC Nice précisait, au sujet de ce fameux échange avec Christophe Galtier : « Il m’a dit : "Je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin [ancien maire de Nice], et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas". Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau ».

Une dernière plainte contre X va enfin être déposée par Christophe Galtier pour harcèlement et menaces de mort, puisque celui-ci se trouve actuellement sous protection après avoir reçu de nombreuses menaces.