Le PSG a beau avoir gagné, Christophe Galtier n’a pas vraiment passé un bon moment à Nice, samedi soir. Pour son retour à l’Allianz Riviera, l’ancien coach niçois a été copieusement sifflé à l’annonce des équipes, puis a vu une banderole « Avant/Après, la mama di Galtier » déployée par la Tribune Populaire Sud lors de la première période, accompagnée d’un chant insultant la mère du technicien. De quoi de le faire sortir de ses gonds au coup de sifflet final, accentuant les tensions.

🗨️ "Maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Si ces gens dans les tribunes peuvent aller voir des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière"



Les mots très forts de Christophe Galtier en conférence de presse après #OGCNPSG pic.twitter.com/CJjbzB0gFP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Galtier est allé narguer la tribune Sud, qui l’a de nouveau insulté, les Niçois Kephren Thuram et Dante ont alors exprimé leur façon de penser à leur ancien entraîneur, et le nouveau coach de l’OGCN Didier Digard a été contraint d’aller calmer tout le monde. « Pourquoi j’ai réagi comme ça ? Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Ma maman a 83 ans et sort d’un cancer. Point à la ligne », a froidement répondu l’entraîneur du PSG quelques minutes plus tard en conférence de presse.

Vindicatif, Christophe Galtier a poursuivi : « Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c’est grâce à mon travail de la saison dernière. Quoique les gens pensent, c’est notre travail de la saison dernière, avec le travail de Didier (Digard) qui fait qu’il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice. »









La Tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera, qui a commencé la rencontre par un gigantesque tifo pyrotechnique, était déjà en sursis d’une fermeture de trois rencontres en Ligue 1.