Nice - PSG EN DIRECT : Le combo barre-poteau pour Nice, le PSG s'en sort de justesse... Suivez le live avec nous

: Après deux défaites consécutives en championnat sans inscrire le moindre but, une première sous QSI, le PSG débarquent dans le sud de la France avec une sacrée gueule de bois et le panneau « bonne poire » placardé sur le dos. Eux qui comptaient onze points d’avance sur leurs poursuivants, les voilà désormais à portée de tir de Lens et Marseille, qui rêvent d’un nouveau faux pas des Rouges et Bleu pour leur mettre la pression en vue de la course au titre. L’orgueil des stars suffira-t-il à inverser la vapeur ? La tâche s’annonce compliquée face à des Niçois conquérants depuis l’arrivée de Digard sur le banc.

» Rendez-vous à 20h30 pour lancer cette soirée de Ligue 1 tous ensemble