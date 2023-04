A la veille d’un match couperet du PSG face à Nice, samedi (21 heures), qui peut sentir le sapin pour lui en cas de nouveau revers de son équipe, Christophe Galtier n’a pas esquivé les sujets qui fâchent, ce vendredi, en conférence de presse.

« On est tous bien conscient qu’on doit faire beaucoup plus de choses, on doit retrouver un jeu plus cohérent, montrer plus de personnalité, avoir beaucoup d’orgueil », a-t-il ainsi déclaré. « Notre situation n’est pas acceptable, il faut réagir, avoir un investissement total. » S’il a également reconnu sa « part de responsabilité » dans les résultats actuels, Galette s’est déclaré toujours « légitime » à son poste.









Vendredi, le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller Luis Campos étaient présents à l’entraînement au Camp des Loges pour rappeler tout le monde à l’ordre. « Le président a parlé à tout le monde, pas qu’aux joueurs, a détaillé Galtier. Je me sens évidemment concerné par le discours du président. Il montre qu’on ne peut pas continuer dans cette situation ».

« L’incident » avec Mbappé « est dissipé », assure Galtier

Après la défaite dimanche à domicile contre l’OL (1-0), « il y a eu un débriefing sur notre contre-performance, j’ai eu une prise de parole en leur disant qu’il faut monter un autre visage, il y a les défaites mais aussi le contenu, pas du tout satisfaisant, j’en ai parlé avec mes joueurs », a expliqué le coach. « Ce n’était pas un dialogue, c’était un discours, ou plutôt une mise au point précise sur la situation, a-t-il indiqué. J’ai rencontré quelques joueurs en tête à tête pour préciser les choses et mes pensées. Il y a la globalité, et aussi les cas individuels. »

Enfin, interrogé sur la sortie médiatique de Kylian Mbappé jeudi après la diffusion de la campagne de réabonnements de la saison 2023-2024, Galtier a indiqué que cela concernait « Kylian et le club ». Vendredi, « Kylian était dans de très bonnes dispositions pour travailler, il était souriant, il a écourté la séance d’entraînement avec une gêne à la hanche, mais ça ne va pas compromettre sa participation pour Nice. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions entre la direction et Kylian. L’incident, ou le malentendu, est dissipé », a-t-il assuré.