Pour un propriétaire du PSG que l’on juge parfois capricieux et impulsif, l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani se montre cette fois-ci étonnement bien patient à l’égard de Christophe Galtier. Alors que Paris vient de subir, contre Lyon, dimanche, une huitième défaite en 18 matchs (pas loin du triste record détenu par une équipe parisienne d’un autre temps, c’était en 2001, avec neuf défaites) et que l’équipe semble s’enfoncer chaque semaine un peu plus dans le grand n’importe quoi, le coach parisien est toujours en poste.









Mais cela pourrait vite changer en cas de nouveau plantage face à Nice, samedi, et lors de la réception de Lens, le 15 avril, au Parc. Ainsi, si Paris venait à être menacé dans une course au titre qui semblait gagnée d’avance il n’y a pas si longtemps que ça, l’ancien coach Lillois ne passerait pas la fin de la saison sur le banc parisien.

Qui pour le remplacer ?

Celui-ci croit encore au sursaut d’orgueil de ses joueurs, comme il l’expliquait dimanche soir après le revers face à l’OL, mais c’est à peu près tout ce à quoi il peut se raccrocher aujourd’hui. Car, quand bien même il parviendrait à décrocher le onzième titre de champion de France du PSG, record absolu en Ligue 1, Galtier a peu de chance de survivre au prochain mercato. Selon L’Equipe, beaucoup en interne admettent d’ores et déjà que la saison 2022-2023 est ratée dans les grandes largeurs.

Mais pour virer Galette, ce mois-ci ou la saison prochaine, encore faut-il trouver la personne idéale à mettre à sa place. Et vu l’image dégagée par ce club, richissime mais plus instable tu meurs, pas sûr que les candidats de renom soient nombreux à se bousculer au portillon du Camp des Loges. En attendant, Galtier va devoir trouver les mots et les ressorts pour faire que cette saison ne se termine pas en fiasco total. Pour ça, on a connu déplacement moins traquenard que celui de Nice, chez des Aiglons transfigurés depuis l’arrivée de Didier Digard sur le banc.