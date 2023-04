Le RC Lens a signé contre Strasbourg (2-1) sa quatrième victoire consécutive, vendredi soir lors de la 30e journée de Ligue 1. Le club revient provisoirement à trois unités du Paris SG, leader fragile et menacé. Avec ce succès, Lens compte 63 points contre 66 pour le leader parisien, qui reste sur deux défaites consécutives avant son déplacement, ce samedi soir (à 21 heures), à Nice.

Ce succès est également une excellente opération dans la course au podium face à Marseille (3e, 60 pts) et Monaco (4e, 57 pts), qui se déplacent respectivement à Lorient et à Nantes, dimanche.

RC Lens - PSG dimanche prochain

« Avoir 63 points, soit un de plus que l’an dernier à 8 journées de la fin… L’objectif était de faire mieux. Sur le plan comptable, l’objectif est rempli. Nous sommes contents d’avoir gagné ce soir, dans un match difficile. Chacun gère sa pression. Nous gérons la nôtre. Pour le reste, chacun fait ce qu’il a à faire. On ne s’interdit rien. On sait juste la difficulté de gagner un match. Je veux que l’on joue les huit derniers matchs avec personnalité. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas récompensés », a réagi Franck Haise à l’issue de cette nouvelle victoire.

Cerise sur le gâteau : lors de la prochaine journée, Lens se déplacera au Parc des princes. Un match qui pourrait sentir le soufre, d’autant que les Lensois ont déjà trouvé la clé face à Paris cette saison, le 1er janvier lors du match aller (victoire 3-1).