A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Au lendemain de la belle qualification du TFC pour la finale de la Coupe de France, exploit que les violets n’avaient pas réalisé depuis 66 ans, la mairie de Toulouse annonce qu’elle sera diffusée sur écran géant place du Capitole. Après leur victoire contre la vaillante équipe d’Annecy, c’est le FC Nantes, tenant du titre, qui attend les Toulousains le 29 avril sur la pelouse du Stade de France.





L'histoire s'écrit le 29 avril au Stade de France ⚔️💪



Ensemble, nous nous battrons pour 𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗮𝘂 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗼𝗹𝗲 !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/Dj3iXcqDip — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Pour mettre les supporteurs dans l’ambiance, et « célébrer cette marche vers la finale, la façade du Capitole est pavoisée de drapeaux aux couleurs du TFC et elle sera illuminée de violet tout le week-end, dès ce soir [vendredi] à 20h34 et les 28 et 29 avril », précise Jean-Luc Moudenc (ex-LR), le maire et président de Toulouse Métropole. Rendez-vous est pris. En attendant deux autres finales possibles pour le Stade Toulousain.