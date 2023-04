Et si le virage sud du Parc OL voyait prochainement son vœu exaucé ? Le 14 janvier, les supporteurs lyonnais avaient profité de la présence du nouveau propriétaire du club, l’Américain John Textor, lors du match contre Strasbourg (1-2), pour sortir une banderole tranchante : « John, the house is burning, fire the incompetents » (« John, la maison brûle, vire les incompétents »). Deux jours après l’élimination en Coupe de France à Nantes (1-0), qui acte la désastreuse saison de l’Olympique Lyonnais (9e en Ligue 1 et donc quasi assuré d’une deuxième année de rang sans Coupe d’Europe), L’Equipe indique ce vendredi que le président d’Eagle Football serait prêt à effectuer d’importants changements dans l’organisation sportive du club.

Il souhaiterait notamment nommer un nouveau directeur technique en vue de la saison prochaine, ainsi qu’un responsable du recrutement qui superviserait une cellule renforcée sur le plan de la data, en plus d’un éventuel coordinateur sportif. Des choix qui iraient forcément à l’encontre de la volonté affichée il y a peu par Jean-Michel Aulas de promouvoir Bruno Cheyrou, actuel responsable du recrutement, comme directeur sportif de l’OL.





Le conseil d’administration d’Eagle Football à Lyon

JMA, qui a signé un contrat de gouvernance de trois ans lors de la cession du club, pourrait-il donc s’opposer aux futurs choix de John Textor ? « Je n’ai pas d’alerte, pas d’inquiétude sur ma relation avec John, assure en préambule le dirigeant historique de l’OL à L’Equipe. Je n’ai pas de doute aujourd’hui sur le fait d’être l’acteur majeur de la stratégie de l’OL sur les trois ans qui viennent. » Pour autant, laisserait-il Bruno Cheyrou, si décrié auprès des virages lyonnais, être limogé sans rien dire ?

« Non, si on vient m’imposer des choses sur l’organisation sportive, il y a peu de chances que je l’accepte », indique clairement Jean-Michel Aulas. Les prochaines semaines pourraient donc être très animées en coulisses du côté de l’OL, à commencer par le conseil d’administration d’Eagle Football, qui aura lieu à Lyon le 23 avril en présence de JMA.