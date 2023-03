Etre le propriétaire de plusieurs clubs de football professionnel ne peut pas être un long fleuve tranquille. Et ce surtout lorsque vous organisez le départ du meilleur joueur de l’un de ces clubs vers votre nouvelle structure acquise. C’est le pari qu’a effectué John Textor durant le mercato hivernal avec le Brésilien Jeffinho (23 ans), un mois et demi après avoir officiellement racheté l’Olympique Lyonnais. Si bien que de nombreux supporteurs de Botafogo, qui ont vu leur prometteur ailier filer précipitamment en Ligue 1 (pour 10 millions d’euros, plus 2,5 M€ de bonus), sont très remontés contre l’homme d’affaires américain.









Dans une interview accordée au Financial Times mercredi, le nouveau boss de l’OL confie avoir même été victime, ces dernières semaines, de menaces de mort en raison de ce transfert. « J’ai dû changer mon numéro de téléphone, explique John Textor. Vous ne vous imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement. »

Jeffinho buteur pour ses débuts au Parc OL

Car jusque-là, celui-ci estime qu’il était très apprécié par les fans de Botafogo, club qu’il avait racheté en janvier 2022. « Quand je descendais à Rio, j’étais traité comme un roi partout où j’allais », raconte-t-il ainsi. Egalement propriétaire du club de Molenbeek (actuel leader de D2 belge) et copropriétaire de Crystal Palace (Premier League), John Textor a pu assister mardi au Parc OL à la première titularisation réussie de Jeffinho contre Grenoble (2-1).





💥 Le premier but sous le maillot lyonnais de Jeffinho 😍🔴🔵#OLGF38 pic.twitter.com/qyXtWwdFWL — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Avant sa sortie sur blessure à la pause, le Brésilien a marqué un joli but (2-0, 38e) et a signé plusieurs emballantes percées, pour permettre aux Lyonnais de se qualifier dans le dernier carré de la Coupe de France. De quoi conforter John Textor dans le choix majeur de son premier mercato avec l’OL, même si celui-ci lui coûte sa popularité à Rio de Janeiro.