Au Parc OL,

Un quatuor offensif de 21 ans de moyenne d’âge titularisé, huit joueurs formés au club participant à la rencontre, et seulement trois éléments de plus de 23 ans au coup d’envoi… A ce rythme, Laurent Blanc n’aura plus souvent à se justifier quant à ses difficultés supposées à s’appuyer sur de jeunes joueurs. La prestation lyonnaise, mardi en quart de finale de la Coupe de France contre Grenoble (2-1), d'abord rafraîchissante et emballante, puis laborieuse, a prouvé de manière éclatante que la phase retour de l’OL risquait de s’articuler autour de la jeunesse.

« Il fallait faire de la place pour les jeunes et on va les faire jouer, a répété l’entraîneur lyonnais mardi soir. Je n’ai peut-être pas la réputation de faire jouer les jeunes mais j’en ai quand même fait débuter pas mal à Paris et à Bordeaux. J’aime beaucoup les bons jeunes, et à Lyon il y en a beaucoup. On a des blessés [Lacazette, Gusto, Mendes…], mais ce que je trouve assez positif, c’est que les jeunes donnent tout. Il faut les faire travailler et surtout leur dire la vérité. »

« On tremble jusqu’au bout »

Et la vérité, c’est que la première période d’un possible tournant de la saison, certes contre le 7e de Ligue 2, a été plus convaincante dans le jeu que de nombreux matchs disputés les précédents mois avec des joueurs confirmés comme Karl Toko Ekambi, Jeff Reine-Adélaïde, Damien Da Silva et Romain Faivre, tous partis en janvier, ou encore Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Jérôme Boateng, qui devraient peu jouer d’ici cet été. De jolis buts de Bradley Barcola (1-0, 24e) et de Jeffinho (2-0, 38e) ont sublimé le tableau d’un jeune groupe en passe de reconquérir le Parc OL. Celui-ci n’est plus qu’à un succès du Stade de France, et à deux d’un premier titre depuis onze ans, qui s’accompagnerait d’une qualification en Ligue Europa quasi inespérée au vu de sa saison chaotique en Ligue 1 (9e à 12 points de la 4 place).

« C’est le chemin le plus court pour accéder à l’Europe donc c’est un objectif, on ne s’en cache pas », a sobrement indiqué sur BeIN Sports Castello Lukeba (20 ans), symbole défensif de cette fameuse académie lyonnaise. « Le fait que l’effectif soit très jeune implique qu’on a par moments des sautes de concentration, explique Anthony Lopes (32 ans). Il faut vraiment rester en alerte et ça passe aussi par nous, les anciens (Lovren, Tagliafico, Lacazette, Tolisso…). Là, on tremble jusqu’au bout alors qu’on devrait savoir se rendre les matchs un peu plus faciles. Quand on est supporteur lyonnais, il ne faut pas être cardiaque. » Certes, les suiveurs de l’OL ont flippé après le but d’Amine Sbaï mardi (2-1, 74e). Mais ils préfèrent largement ce scénario à celui des insipides rencontres enchaînées sous l’ère Bosz avec les supposés cadres cités auparavant.

Passeur décisif pour Jeffinho mardi, le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico reste l'un des joueurs clés de la saison lyonnaise, en raison de sa mentalité de guerrier et de sa si précieuse expérience au sein d'un très jeune effectif. - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Le « fort potentiel » de Mohamed El Arouch

D’autant que ce quart de finale rhônalpin leur a offert deux nouveautés : la première titularisation de la recrue brésilienne Jeffinho (23 ans) et le premier temps de jeu conséquent offert à Mohamed El Arouch (18 ans), qui a vite remplacé un Bradley Barcola touché à l’ischio (54e) comme Jeffinho. « Mohamed peut jouer un peu de partout, apprécie Laurent Blanc au sujet de son milieu de poche d’1,66 m. Techniquement, il peut se mettre au niveau et il a été intéressant ». Anthony Lopes a insisté sur son « fort potentiel », alors que le héros de la dernière coupe Gambardella avec l’OL ne s’est pas caché mardi (97 % de passes réussies dont deux passes clés). Transfuge cet hiver du Botafogo… de John Textor, Jeffinho a encore davantage marqué les esprits contre Grenoble. Dribbles, louche, profondeur, élégance et audace ont accompagné le deuxième buteur de ce match. Ce dernier a célébré son coup d’éclat avec un drôle de salto, qui n’est pas la raison de sa blessure, comme on a d’abord pu le croire.

« Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des sauts périlleux, s’est amusé Laurent Blanc. Qu’il en fasse beaucoup d’autres ! » Sans surprise, ce joueur d’espace imprévisible a beaucoup plu à l’ancien entraîneur du PSG : « Il va être plaisant à voir parce qu’il est capable de faire des différences quand il a le ballon. C’est un joueur qui sent le football, il a un toucher de balle brésilien. Il est techniquement très intéressant, avec un jeu atypique, en reprises d’appuis. Il accélère, il freine, il réaccélère, c’est un joueur spectaculaire ». Encore en pleine « acclimatation » pour sa première expérience européenne, Jeffinho a d’emblée montré de sacrées promesses, avant de devoir céder sa place à la mi-temps. Mais finalement, avec lui et tous les autres jeunes alignés mardi, l’OL joue-t-il déjà réellement mieux qu’il y a quelques semaines ?

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance

🎙 Laurent Blanc (@OL) : "On peut mettre en place des idées de jeu avec des jeunes" pic.twitter.com/zz2peqrzx1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Laurent Blanc veut inculquer « le mouvement »

« Il y a eu des petites phases de jeu qu’on a pu mettre en place [miam miam, cet enchaînement de folie Jeffinho-Cherki-Barcola proche d’être l’un des buts de l’année à la 28e], répond Anthony Lopes après une longue hésitation. Il y a eu un peu de jeu, d’automatismes et de fluidité ce soir, même si ce n’était pas flamboyant. » Si l’étincelle était beaucoup venue du tandem Cherki-Lacazette en février, Barcola, Jeffinho mais aussi Amin Sarr, buteur pour la première fois à Angers samedi (1-3) montrent que les armes offensives ne manquent plus forcément à l’OL. Décidément bavard après la qualification contre le GF38, Laurent Blanc a présenté l’axe de progression principal de ce péril jeune à la lyonnaise sur BeIN Sports.

On peut mettre ses idées de jeu en place avec des jeunes, et je trouve ça plaisant d’avoir un effectif qui donne tout. Mais il y a une qualité qui manque un peu aux joueurs de l’Olympique Lyonnais, c’est le mouvement. Ce sont des joueurs qui ont tendance à ne jouer que quand ils ont le ballon dans les pieds. Créer du mouvement pour éventuellement avoir le ballon ou pour permettre à son copain d’avoir le ballon, c’est une qualité qu’ils n’ont pas et qu’il va falloir développer, rectifier et travailler. »

Vu la description, on pense illico à Rayan Cherki, encore éblouissant lors de séquences avec le ballon mardi, mais nettement plus neutre lorsqu’il ne l’a pas. Si la Ligue 1 est de retour dimanche (17h05) avec OL-Lorient, l’international Espoirs et ses copains ont sans doute déjà surligné les dates des 5 et 29 avril, tant les deux dernières échéances de la Coupe de France sont désormais LA priorité de la fin de saison lyonnaise. Et même le défenseur grenoblois Loïc Nestor est élogieux concernant les promesses de cet OL rajeuni durant l’hiver : « On voit qu’il y a énormément de talents et de bons jeunes dans cette équipe. Ce soir, ils étaient prenables car ces talents n’ont pas tous encore éclos. Mais dans quatre ou cinq ans, ces mêmes joueurs évolueront encore plus haut. Cherki et d’autres seront sûrement de futurs grands ». Trust the process.