Angers - OL EN DIRECT : Les Lyonnais s’imposent sans briller à Angers et remettent la marche avant... Revivez le match en direct

On se retrouve ce samedi pour un live de Ligue 1 a priori guère clinquant sur le papier. Mais avec notre Ligue des talents, on est à l’abri de rien, pas même d’un flamboyant 5-4 des Angevins contre l’Olympique Lyonnais. Bon, ne vous lancez peut-être pas sur ce pari-là quand même, car le SCO a déjà un pied et quatre orteils en Ligue 2, avec son hallucinant total de 10 points en 24 journées de championnat. Il n’y a eu que deux succès pour cette équipe cette saison en Ligue 1… et dans la même semaine, à la fin de l’été. Puis plus rien depuis cinq mois, et en plus les départs cet hiver des deux internationaux marocains Azzedine Ounahi (OM) et Sofiane Boufal (Al-Rayyan). Un joli tableau donc, et même un OL qui a encore prouvé sa fragilité à Auxerre la semaine passée (2-1) devrait être largement au-dessus. Mais il est forcément intéressant de voir si les Lyonnais vont mieux gérer l’absence d’Alexandre Lacazette (blessé à la cuisse) qu’en Bourgogne. A noter que Corentin Tolisso est également forfait côté OL.

>> Rejoignez-nous dès 16h45 pour vivre de match Angers-OL, avec un coup d’envoi à 17 heures.