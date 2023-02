OL - Grenoble EN DIRECT : Dembélé, Henrique, et surtout le prometteur milieu Mohamed El Arouch entrent déjà en jeu côté lyonnais (2-0)...

08h00 : Hello les Minutos !

On vous espère en forme pour venir vous confronter avec nous à la magie de la Coupe de France. Magie, magie… On sait que Vierzon, l’US Pays de Cassel et le FCO Strasbourg Koenigshoffen ne sont malheureusement plus de la partie pour nous faire vibrer. Mais place aux quarts de finale à partir de ce mardi (21h10), et autant vous dire que l’enjeu est CO-LO-SSAL pour l’Olympique Lyonnais, sous les yeux d'un John Textor qui sera de la partie à Décines. On vous fait le tableau : une non-qualification à domicile contre Grenoble (7e de Ligue 2) serait une déconvenue terrible, et annoncerait une fin de saison sans le moindre piment ou presque. Car les joueurs de Laurent Blanc, 9es en Ligue 1 et a priori incapables d’enchaîner une véritable série de victoires pour recoller au Top 5, doivent miser leur salut ou presque dans une Coupe de France désormais sans le PSG. Il n’y a plus que deux succès à aller chercher pour s’offrir une finale au Stade de France, puis le premier trophée du club depuis 2012 ? Chaque chose en son temps, se défaire du voisin grenoblois ne sera sans doute pas une formalité, surtout sans Lacazette et à un degré moindre Thiago Mendes (blessés), tandis que Corentin Tolisso reste incertain pour le onze de départ. Allez, hop hop hop on se retrouve ce soir pour vous faire vivre tout ça depuis le Parc OL.

>> Retrouvez-nous dès 20h50 en direct pour l’avant-match, avant le coup d’envoi à 21h10.