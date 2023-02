Les supporters lyonnais ont eu droit à une semaine de bonheur, pas plus. Après avoir remporté deux matchs au couteau face à Lille et Lens en ayant fait croire que sa saison pouvait enfin décoller, l'OL a repongé dans les grandes largeurs à Auxerre vendredi soir.

La première mi-temps pourtant bien maitrîsée et concrétisée avec le premier but de Dembelé depuis un siècle avait laissé apercevoir un OL plein de certitudes et prêt à se battre pour les places européennes, le septuple champion de France a tout perdu en trois minutes après le repos, plombé par deux erreurs grossières de son défenseur Diomandé. Une prouesse alors que son adversaire du soir n'avait gagné qu'un seul de ses 19 derniers matchs en L1.









« Nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Nous rentrons en seconde période sans être concentrés et nous l'avons payé comptant. Si nous avions été attentifs dès le début de la seconde période, nous aurions remporté ce match, pestait Anthony Lopes après le match. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle nous payons cher nos erreurs dès lors que l'on lève le pied. C'est compliqué. Nous devons faire une série très longue. Aujourd'hui, elle s'arrête. Il va falloir réenclencher quelque chose dès le week-end prochain. On se fait un coeur gros comme ça pour marquer ce but et on gâche tout par des moments d'inattention. Ce n'est pas faute de l'avoir dit avant le match et durant la mi-temps. On s'est mis en difficulté tout seul. Le match nous l'avons perdu tout seuls ».