L’Olympique Lyonnais a décidé de communiquer mardi soir sur l’absence de Laurent Blanc, lors de la victoire contre le RC Lens (2-1) puis pour la séance d’entraînement du jour. Malade dans la nuit de samedi à dimanche, l’entraîneur de l’OL est « actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie ». Le club précise dans ce communiqué que l’ancien coach du PSG est « au repos » et qu’il « voit son état s’améliorer quotidiennement ».





Des nouvelles de notre coach 🔴🔵



Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, Laurent Blanc est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement.



Nous avons une pensée pour notre coach et espérons le revoir très vite sur le banc 🙌 — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Laurent Blanc était tout de même à nouveau absent, ce mercredi matin, lors d’un entraînement dirigé par son adjoint Franck Passi, devenu entraîneur principal dimanche contre Lens. Celui-ci remettra ça pour la prochaine journée de Ligue 1, vendredi (21 heures) à Auxerre.

« Il fallait juste maintenir le bateau »

« J’ai appris que je serai sur le banc le matin du match contre Lens, quand Laurent a eu son problème, a précisé Franck Passi, ce mercredi en conférence de presse. Dans la mesure ou l’on prépare beaucoup de choses ensemble, j’ai pris ça normalement. L’équipe et le plan de jeu étaient faits. Il fallait juste maintenir le bateau. Laurent va mieux et on échange tout le temps. »









Castello Lukeba a de son côté reconnu que cette situation était « un peu difficile mentalement » pour le groupe. « On a une pensée pour le coach, le staff nous tient au courant de l’évolution de sa santé et ça semble s’améliorer », a poursuivi le jeune défenseur d’un OL revenu à seulement six points du top 5 en Ligue 1.