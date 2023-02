OL - RC Lens : Rayan Cherki redonne l’avantage aux Lyonnais d’une puissante frappe (2-1)...

09h00 : Hello tout le monde !

On a hâte de vous faire suivre depuis le Parc OL cette affiche sympa de notre Ligue 1 entre un Olympique Lyonnais (9e) qui a meilleure mine qu’il y a quelques semaines et un RC Lens (4e) qui reste le club frisson de ces deux dernières saisons. L’objectif est clair pour les deux clubs : l’emporter à tout prix pour tenter de s’accrocher au wagon européen, à savoir la Ligue des champions pour les Sang et Or, et éventuellement la C3 ou la C4 pour l’OL, en cas de phase retour quasi parfaite. En tout cas, on s’imagine mal s’ennuyer pour cette dernière rencontre de la 23e journée sans absent majeur sur le terrain (seul Gusto est blessé à Lyon, tout comme Claude-Maurice, Saïd et Cabot à Lens).

» On se donne rendez-vous dès 20h30 au Parc OL pour vous faire vivre cette soirée, avec un coup d’envoi à 20h45.