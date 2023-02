OL - Losc Coupe de France EN DIRECT : Lille égalise, le Fonseca-ball au sommet... Suivez le 8e de finale avec nous

10h : Salut les footix ! Une grande soirée de football s’annonce

On va manger Gucci, comme disent les jeunes (j’ai un ou deux cheveux blancs cachés sous ma tignasse, j’ai le droit de faire l’ancien) avec le classico OM-PSG, bien sûr, mais pas que ! N’oublions pas trop vite ce fort sympathique OL - Losc qui nous attend à 18h et des brouettes, autre choc de Ligue 1 de ces 8es de finale de Coupe de France. Dans les autres rencontres, on mise tout sur Vierzon (N2), dernier garant de l’esprit de la CDF. Pour le reste, il n’y a déjà plus que de la L1 et de la L2. Mais revenons sur Lyon-Lille. L’OL semble aller un peu mieux malgré l’incessant folklore autour du club (quatre matchs sans défaite), et il sera intéressant de voir si les hommes de Lolo Blanc seront capables de poursuivre sur cette belle dynamique contre ceux de Paulo Fonseca.