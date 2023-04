Le calendrier se précise pour Saïd Chabane. L’ancien président du club de football du SCO d’Angers est convoqué le 7 juin au tribunal judiciaire de Bobigny pour fixer la date de son procès pour blanchiment en bande organisée.

Dans cette affaire, quatre personnes seront jugées pour « blanchiment en bande organisée », a expliqué la même source. Parmi les prévenus, deux sont également renvoyés pour « complicité d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable » et les deux autres (dont Saïd Chabane, selon son avocat) pour « exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable ».

Saïd Chabane, 58 ans, est ressorti libre jeudi, sans contrôle judiciaire, de sa garde à vue entamée mardi matin. D’après son conseil, qui réfute les accusations, il est reproché à l’ex-président d’avoir versé de grosses sommes d’argent à un recruteur qui avait amené plusieurs joueurs sur une longue période et qui aurait, selon la justice, agi comme un agent de joueur, sans avoir de licence.

Son fils Romain a repris la présidence du club

Démissionnaire de son poste de président depuis le 21 mars, Saïd Chabane a cédé sa place à son fils Romain. Une première perquisition, en juin 2022, avait eu lieu au club angevin et à celui de Saint-Etienne, dans le cadre de l’enquête menée à Bobigny. Sur les trois agents de joueurs alors placés en garde à vue, un seul possédait la licence lui permettant d’exercer cette profession.

Cela fait plus de trois ans que le club est plongé dans une crise profonde. En février 2020, l’entrepreneur avait été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées, après les plaintes de six jeunes femmes qui étaient ses salariées. Et sportivement, le club, lanterne rouge de la ligue 1, connaît une saison désastreuse, fruit d’un mercato d’été calamiteux après le départ de la quasi-totalité des joueurs cadres, qui étaient tous en fin de contrat.