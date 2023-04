Après que son numéro de téléphone a fuité sur les réseaux sociaux, Christophe Galtier a reçu des milliers d’appels souvent haineux, voire des menaces de mort. Selon RMC Sport et Le Parisien, l’entraîneur du PSG ainsi que sa famille ont été placés sous protection ce mercredi, à l’initiative du club parisien.

Le technicien se retrouve dans la tourmente depuis mardi soir et la révélation d’un courrier écrit par Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, où le technicien évoluait jusqu’à la saison dernière. D’après ce document, Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

Un communiqué très court de l’OGC Nice

Fournier a démenti être à l’origine de la fuite de ce mail, sans nier son existence, auprès de Nice Matin. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Me Olivier Martin, l’avocat de Christophe Galtier, a contesté « avec la plus grande fermeté » « des propos injurieux et diffamants » rapportés et que des « poursuites judiciaires » étaient envisagées.









Le club niçois a réagi dans un communiqué très court : « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires. »