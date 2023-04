L’affaire Galtier est désormais entre les mains de la justice. Suite aux révélations du journaliste indépendant Romain Molina puis de RMC Sports, mardi, sur les propos racistes et islamophobhes qu’aurait tenu l’ancien entraîneur de l’OGC Nice lors de la saison 2021-2022, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Elle porte sur des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion », a fait savoir le procureur de la République Xavier Bonhomme ce vendredi sur Twitter, confirmant une information de Nice-Matin. Le magistrat précise également que « des perquisitions sont en cours au sein des locaux » du club.





Je confirme l'existence d'une enquête préliminaire confiée d'inititiative hier, 13 avril, à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Des perquisitions sont en cours au sein des locaux de l'OGC Nice @Nice_Matin — Xavier Bonhomme - Procureur Nice (@XavierBonhomme1) April 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Il indique par ailleurs que cette « enquête préliminaire » a été « confiée d’initiative », c’est-à-dire sans attendre la matérialisation d’une plainte, jeudi à la PJ de Nice. Présents au siège du Gym ce vendredi matin à l’ouest de Nice, les enquêteurs chercheraient notamment à retrouver la trace des échanges de mails incriminant Christophe Galtier, qui dément fermement. Entraîneur du Paris-Saint-Germain depuis l'été dernier, il devrait s'exprimer ce vendredi à 13 heures, avant un match contre Lens.

Un courriel attribué à Julien Fournier

L’affaire a éclaté avec la publication d’un message attribué à l’ancien directeur de l’OGC Nice Julien Fournier, envoyé au directeur Sport d’Ineos, le groupe propriétaire du club et dénonçant des déclarations à caractère raciste et islamophobe au sujet d’une partie de l’effectif azuréen. Il y expliquerait notamment que Christophe Galtier lui aurait demandé de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

Julien Fournier n'a pas démenti les propos tenus. «Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d'un an au moment de mon départ du club», a-t-il expliqué dans un communiqué.









L’actuel entraîneur du PSG, qui dit avoir depuis reçu des menaces de mort va déposer une plainte en diffamation et « risque causé à autrui » à l’encontre de l’ancien directeur de l’OGC Nice, selon Le Parisien. Il compterait également porter plainte contre le journaliste indépendant Romain Molina et contre Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC Sport, qui avaient tous les deux partagé l’information mardi soir.

« Il conteste avec la plus grande fermeté »

Christophe Galtier a « pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre », faisait savoir son avocat, Me Olivier Martin, mercredi dans un communiqué. « Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu’il conteste avec la plus grande fermeté », l’entraîneur passé de Nice au PSG l’été dernier a saisi son conseil « pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s’imposent et ce d’autant plus que depuis cette divulgation, il fait l’objet de menaces et d’actes de harcèlement intolérables », était-il également écrit.

Contactée par 20 Minutes ce vendredi matin, la direction du club azuréen n’avait pas répondu dans l’immédiat. Mercredi, elle diffusait un communiqué laconique : « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits ».