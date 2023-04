L’affaire Christophe Galtier continue de charrier son lot de questions. Notamment du côté de Nice. Alors que l’ancien entraîneur est accusé de racisme par l’ancien directeur sportif, le club niçois reste silencieux. Les joueurs et les dirigeants, aux premières loges la saison dernière, ne se sont pas exprimés depuis la divulgation du fameux mail de Julien Fournier. Seul le coach Didier Digard a pris la parole, déclarant que « la vérité éclatera ». Sans aller plus loin que ça.

Invité à donner son avis dimanche sur le plateau de Prime Video, Thierry Henry s’est étonné du silence radio décrété du côté du Gym. « Il y a quelqu’un qui doit parler plus que ces trois lignes qu’on a vues dernièrement, quelqu’un doit venir nous expliquer ce qu’il s’est passé, estime le consultant du diffuseur de la Ligue 1. Oui ça s’est passé avec deux personnes qui ne sont plus au club, mais on parle de votre club, de votre institution. »





🧐 Thierry Henry :" Pourquoi les Niçois ne parlent pas ?"



🧐 Thierry Henry :" Pourquoi les Niçois ne parlent pas ?"



La longue réaction de notre consultant sur l'affaire Galtier. pic.twitter.com/N1i63lkvPC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023



Ce sera selon l’ancien attaquant le seul moyen de démêler le vrai du faux, car pour l’instant, « il y a un truc qui est sûr, c’est qu’on n’est pas sûr », a-t-il ajouté. « Les joueurs à mon avis voulaient parler, j’en avais l’impression. Le coach aussi. En tout cas, la question est là : pourquoi les Niçois ne parlent pas ? C’est quand même un sujet important. »

Avant la rencontre face à Brest ce week-end, Didier Digard avait tout de même apporté un élément de réponse : « Tant mieux pour nous que la justice ait été saisie. On a la certitude qu’une vérité sortira. A ce moment-là, on pourra peut-être s’exprimer mais pas avant. » Le parquet de Nice a ouvert une enquête vendredi pour des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion » et des perquisitions ont été menées au siège du club.