Sa prise de parole était au moins aussi attendue que celle de Christophe Galtier, la veille, du côté de Paris. Samedi, à deux jours du déplacement de l’OGC Nice, Didier Digard s’est à nouveau exprimé sur l’affaire qui secoue l’ancien coach niçois, accusé de racisme et d’islamophobie par l’ex-directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier.









« Pour clore sur l’affaire Galtier, je pensais que ma phrase était française : j’avais dit que deux versions s’affrontaient et que la vérité allait sortir. C’est passé pour une prise de position alors que, pour moi, je ne prenais pas parti, a déclaré Didier Digard. Je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, tant mieux pour nous que la justice ait été saisie, on a la certitude qu’une vérité sortira et à ce moment-là on pourra peut-être s’exprimer, mais pas jusque-là. Qu’il y ait une enquête préliminaire ? C’est génial, sincèrement, sinon c’est le tribunal public, et c’est terrible ». Sur ce point au moins, Didier Digard et Christophe Galtier sont du même avis.

Parole contre parole, en attendant le résultat de l’enquête

En effet, vendredi, le parquet de Nice a ouvert une enquête et une perquisition a eu lieu dans les locaux du Gym. Pour l’heure, si de nombreux témoins extérieurs au club du sud de la France se sont exprimés, la plupart pour témoigner en faveur de Christophe Galtier, du côté de Nice, rien n’a filtré de la bouche des joueurs ou des dirigeants. L’enquête judiciaire pourrait rapidement apporter un éclairage nouveau puisque, pour le moment, c’est du parole contre parole avec, d’un côté, un Galtier qui nie les accusations de racisme en bloc et, de l’autre, un Julien Fournier qui refuse de s’exprimer.