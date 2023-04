Le tweet avait fait grand bruit, comme souvent avec lui. Il y a dix jours, Kylian Mbappé avait tapé contre son propre club, agacé qu’il était par la diffusion d’une vidéo pour la campagne de réabonnement 2023-2024 dont il était le fil rouge et à propos de laquelle il n’avait pas été mis au courant. Sa mère Fayza Lamari est revenue sur cet épisode lors de l’émission « Sport etc. » de la chaîne Public Sénat, samedi, consacrée à la question des droits d’image.

Elle a notamment expliqué qu’elle a tenté de le dissuader de réagir. En vain. « Il était en colère. Il m’a appelée comme il le fait souvent quand il décide de passer à l’action sur les réseaux sociaux, il prend le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi et en même temps je lui disais que ce n’était pas le moment de réagir : "laisse couler, il sera toujours temps de rétablir la vérité", a-t-elle raconté. Ce à quoi il a répondu : "non, je ne veux pas attendre, je connais les conséquences et je vais les assumer". C’était à chaud, avec son cœur, parce qu’il est entier. »

« Notre idée n’est pas d’être en opposition »

La présidente de KEWJF, la société qui gère les droits à l’image du nouveau capitaine des Bleus, a assuré que l’affaire était désormais classée. « Il a juste répondu comme un enfant qui est né avec les réseaux sociaux. C’est rentré dans l’ordre très rapidement, il n’y a pas eu de conflit particulier », a-t-elle dit. La vidéo en question, retirée dans un premier temps des réseaux du PSG, est de nouveau en ligne.

Fayza Lamari a également parlé dans cette émission du combat de Mbappé pour les droits d’image en équipe de France. Elle raconte notamment que le déclencheur a été la diffusion d’une publicité totalement hors de propos juste après l’élimination de l’Euro 2021 contre la Suisse, lors de laquelle le Parisien avait raté son tir au but et dû encaisser ensuite des insultes racistes sans que la FFF ne bouge.





#Droits à l'image "On se retrouve dans une publicité disant "il est temps de faire nos bagages, nous rentrons à la maison", ça a été le déclencheur". @FayzaLamari, revient sur l'utilisation excessive de l'image de son fils Kylian Mbappé avec @annelaurebonnet #Sport etc. pic.twitter.com/NVCFYr1WjB — Public Sénat (@publicsenat) April 15, 2023



« Notre idée n’est pas d’être en opposition, c’est [de réfléchir à] comment on peut travailler ensemble pour augmenter les revenus de la Fédération tout en restant en adéquation avec ce qu’on souhaite transmettre et représenter », a-t-elle résumé. En septembre dernier, les joueurs de l’équipe de France avaient transmis à la FFF un nouveau projet de convention pour leurs droits à l’image, qui devait être discuté en ce début d’année.