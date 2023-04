Kylian Mbappé ne s’aventure pas tous les quatre matins sur le terrain sociétal. Mais l’attaquant vedette du PSG et de l’équipe de France n’a pas voulu laisser passer les cris racistes dont a été victime l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku, mardi soir à Turin. « 2023 et toujours les mêmes problèmes, a déploré le Parisien dans une story Instagram, avec une photo de Lukaku le doigt sur la bouche après avoir égalisé face à la Juventus. Mais on ne va pas vous laisser faire. ALL AGAINST RACISM. »

Le football italien doit de nouveau constater son incapacité à mettre fin aux débordements racistes dans ses stades. L’avant-centre belge a été ciblé lorsqu’il a marqué lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie (1-1). Il a pris un second carton jaune après sa célébration devant la tribune des supporteurs de la Juve, et a donc été expulsé.

Les instances cherchent à identifier les responsables

« L’histoire se répète, a réagi Lukaku sur Instagram. Je l’ai vécu en 2019, et en 2023 encore… J’espère que la Ligue va vraiment agir cette fois. » Le 1er septembre 2019, l’Interiste avait déjà reçu des injures racistes à Cagliari, sans aucune sanction. Son club a exprimé sa « solidarité ».





No to racism. 🫱🏻‍🫲🏿 #ComeTogether pic.twitter.com/8Z5pEDw2K1 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 5, 2023







Dans un communiqué, la Juventus a indiqué que, « comme toujours, elle collabore avec les forces de l’ordre pour identifier les responsables des gestes et cris racistes ». La Ligue de Serie A a assuré que « les clubs sauront identifier les coupables, les excluant à vie de leurs stades ». Le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, et la Fédération belge ont aussi appelé à combattre le racisme sur Twitter. Peut-être que, cette fois, des sanctions vont enfin tomber.