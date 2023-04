De la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter, on aurait préféré retenir le score (1-1) et la rencontre dans son ensemble. Mais comme trop souvent, le caillou du racisme s’est infiltré dans la Botte. Selon son entourage, Romelu Lukaku a en effet été visé par des cris racistes nauséabonds au cours de la rencontre, provoquant la colère du joueur.

Après s’être retenu au-delà du soutenable, ce dernier a fini par laisser éclater sa rage au moment de célébrer son but égalisateur sur penalty, dans le temps additionnel. Mais cette célébration face à la tribune des supporteurs de la Juve, le doigt sur la bouche, lui a valu de recevoir un second avertissement et donc d’être exclu.

« Romelu mérite des excuses »

« Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporteurs de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés », a estimé dans un communiqué Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, agence de management sportif gérant les intérêts de « Big Rom ».





A statement from the President of Roc Nation Sports International, Michael Yormark on tonight's incident involving Romelu Lukaku pic.twitter.com/VSrNOupwdh — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) April 4, 2023



« Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et écœurantes. Il a célébré de la même façon dont il avait déjà célébré des buts », a-t-il ajouté dans ce texte publié sur les réseaux sociaux. « Romelu mérite des excuses de la Juventus (…). Les autorités italiennes doivent se servir de cette opportunité pour lutter contre le racisme, plutôt que de sanctionner la victime », a-t-il conclu.

Dans les stades italiens, les incidents racistes ne cessent pas

L’entraîneur milanais, Simone Inzaghi, n’avait pas évoqué après le match les injures visant Lukaku. Mais selon la Gazzetta dello sport, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux confirment des insultes racistes envers l’attaquant belge.

En septembre 2021, le gardien de l’AC Milan et de l’équipe de France Mike Maignan avait été la cible d’injures racistes à l’occasion d’un match à Turin contre la Juventus. Les incidents racistes ou antisémites sont légion dans les stades italiens. Mardi, la Lazio Rome et l’AS Rome ont été sanctionnées pour des comportements récents de leurs supporteurs, lors du derby en mars pour les Laziali et contre la Sampdoria dimanche pour les Giallorossi.