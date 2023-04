🇲🇽 Scène surréaliste au Mexique entre América et Club León !



🤯🤯🤯 Lors d'une dispute après un but litigieux, l'arbitre Fernando Hernandez disjoncte et donne un coup de genou à un joueur !



👉 Selon les médias locaux, l'arbitre sera suspendu pour 15 matchs.



🎥 : @TUDNMEX #AP pic.twitter.com/CjBy4GcK8e