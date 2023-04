Selon des informations d’Objectif Gard, Nîmes Olympique a déposé plante contre X le 17 février à l’issue du match de football de Ligue 2 opposant le club gardois à Grenoble, le 3 février. Elle vise l’utilisation d’engins pyrotechniques dans l’enceinte du stade des Antonins, où l’équipe dispute ses matchs de championnat en attendant la destruction puis la reconstruction de son stade des Costières.

Lors de cette rencontre perdue par les Gardois, des fumigènes avaient été allumés dans le stade. Le club évoquerait les risques encourus ce jour-là, « d’intoxication par les fumées dégagées des personnes du public se trouvant sous la bâche », et « de brûlures engendrées par les flammèches qui se détachaient des engins pyrotechniques ».

Une trentaine de membres des Gladiators interdits de stade

La plainte porterait sur la mise en danger d’autrui, mais aussi sur « des chants insultants » et les « appels à la haine ou à la violence envers le président du club ». A la suite de cette rencontre, une trentaine de membres du groupe Ultra des Gladiators s’était vue notifier des interdictions commerciales de stade (ICS) par le club.

Selon le pure player, la plainte évoque nommément six supporteurs du groupe des Ultras des Gladiators, dont le président et le vice-président. Le club de Nîmes olympique et son président Rani Assaf entretiennent des relations extrêmement tendues avec le groupe de supporteurs Ultras.