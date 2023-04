FC Nantes - OL EN DIRECT : Lyon pousse dans une Beaujoire surchauffée… Suivez la demi-finale de Coupe de France avec nous…

08h30 : Hello les Minutos !

Oubliez les Real Madrid-Chelsea et AC Milan-Naples du 12 avril ! Le véritable choc de la mi-semaine, ce mois-ci, a lieu du côté de la Beaujoire. Bringuebalant en Ligue 1 avec ses quatre points d’avance sur la zone rouge, le FC Nantes (14e) pourrait par contre conserver sa Coupe de France 2022, à la surprise générale. Equipe de coupe par excellence, après son joli parcours en Ligue Europa (élimination en 16es de finale face à la Juventus), la bande à Antoine Kombouaré va tenter ce mercredi (21h10) d’éliminer un Olympique Lyonnais dont la saison dépend purement et simplement de ce match. Une qualif et environ 30.000 supporteurs de l’OL envahissent le Stade de France le 29 avril pour tenter de grappiller le premier trophée du club depuis 2012, synonyme en plus d'une qualif en Ligue Europa. Une défaite et la saison des coéquipiers d’Alexandre Lacazette (9es en L1) est d’ores et déjà bouclée et clairement cata, malgré un (inutile) succès de prestige au Parc des Princes dimanche (0-1). Et oui, under pressure d’une force Lolo White pour ce rendez-vous qui promet, et qu’on va vous faire vivre depuis la Beaujoire. A tout vite les amis.