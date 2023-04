Thomas Tuchel déjà de retour sur terre. Après avoir brillamment remporté le Klassiker contre le Borussia Dortmund, le Bayern Munich est rapidement retombé dans ses travers en Coupe d’Allemagne en se faisant éliminer par Fribourg (2-1).

Ce n’est pas non plus le drame du siècle pour l’ancien entraîneur du PSG. Cela fait trois ans que le Bayern, lauréat de l’épreuve à 20 reprises de la compétition, n’atteint pas les demi-finales de la Coupe d’Allemagne, après deux éliminations au 2e tour à l’automne 2020 et à l’automne 2021.

Revanche dès samedi en Bundesliga

« C’est une soirée amère pour nous, surtout dans une compétition à élimination directe, a réagi Tuchel. Il y a eu deux tirs de la part de Fribourg. C’est un match à domicile, c’est la Coupe. On est suffisamment sportif pour savoir à quel point on a besoin de faire un bon match. On doit accepter cette défaite. On doit regarder vers le match de samedi en Bundesliga, parce que c’est très serré ».

Hasard du calendrier, les Bavarois retrouveront Fribourg dès ce week-end en BuLi (Bundesliga, le championnat allemand), où l’erreur n’est pas permise : le Borussia Dortmund n’est que deux points derrière.