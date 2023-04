La guerre des mots continue entre Aleksander Ceferin, patron de l’UEFA, fraîchement réélu mercredi à la tête de l’instance, et la Super Ligue, pourfendeuse de la Ligue des champions. Le Slovène, dont le nouveau mandat court jusqu’à 2027, a une fois de plus allumé le projet dissident lors du congrès UEFA qui se tient à Lisbonne. Avec une ou deux punchlines de qualité dans le lot.La guerre des mots continue entre Aleksander Ceferin, patron de l’UEFA, fraîchement réélu mercredi à la tête de l'instance, et la Super Ligue, pourfendeuse de la Ligue des champions. Le Slovène, dont le nouveau mandat court jusqu'à 2027, a une fois de plus allumé le projet dissident lors du congrès UEFA qui se tient à Lisbonne. Avec une ou deux punchlines de qualité dans le lot.

« Je ne vais pas m'étendre sur le projet funeste porté par trois dirigeants de clubs (Le Real, le Barça et la Juve), a déclaré Ceferin. Cependant ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu'ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n'a jamais tué personne. Comme dans la fable, c'est le loup qui se déguise en grand-mère pour mieux vous dévorer. C'est le cynisme contre la morale ».

La Super Ligue a refait surface

Ces derniers mois, les promoteurs de la Super Ligue ont refait surface, notamment via le cabinet A 22, comme nous l'expliquions récemment dans un article. Sans format concret pour leur nouvelle compétition, mais avec une cinquantaine d'alliés, dont les noms restent pourtant inconnus. La nouvelle mouture de la Ligue des champions verra quant à elle le jour en 2024.