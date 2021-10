RMC Sport, L’Equipe… Le plan com' de Kylian Mbappé est parfaitement huilé au moment de briser le silence après son été agité, entre son départ avorté au Real Madrid et la déception de l’Euro. Dans une interview au quotidien sportif, l’attaquant du PSG est longuement revenu sur sa première grosse crise en Bleu, marquée par un championnat d’Europe globalement manqué, sur le plan individuel comme collectif.

« On s’est loupés complètement », assure ainsi Mbappé (22 ans), qui fêtera (déjà) sa 50e sélection jeudi contre la Belgique, en demi-finale de la Ligue des Nations. « Je n’ai pas été aussi bon que j’aurais dû l’être, je l’accepte et je vis avec cet échec car il va me servir », indique aussi celui qui assume son échec face à Yann Sommer lors de la séance de tirs au but face à la Suisse, en 8es de finale (3-3 après prolongation ; 5-4 aux tirs au but).

Des critiques parfois racistes

En revanche, le champion du monde 2018 a forcément mal vécu les critiques parfois teintées de racisme : « Ce qui m’a choqué, c’est de me faire traiter de singer pour un penalty. »

« Je n’ai jamais voulu être un problème, indique-t-il aussi. Mais à partir du moment où j’ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème… Le plus important, c’est l’équipe de France et si l’équipe de France est plus heureuse sans moi, c’est comme ça. » Si l’idée d’une pause en Bleu lui a traversé l’esprit, selon ses propos, elle en est assez vite ressortie.