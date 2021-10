Neymar ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, loin de là. Mais il en faudrait plus pour altérer sa bonne humeur. Lundi soir, alors que la galaxie Facebook (avec WhatsApp, Instagram et Messenger) s’est éteinte pendant pas loin de six heures, l’attaquant brésilien du PSG a fait comme des milliers d’autres utilisateurs de Twitter : il s’est payé la tête de Mark Zuckerberg, patron d’un empire en panne.

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

Mais « Ney » y a ajouté une dose d’autodérision, alors que Paris a perdu dimanche à Rennes son premier match de la saison, après une prestation personnelle spectrale. « [C’est] juste le week-end de Zuck et le mien qui a mal tourné ou celui de quelqu’un d’autre aussi ? », a-t-il lâché, en assortissant sa saillie drolatique plutôt bien trouvée de deux smileys riant aux larmes. Après la trêve internationale, Paris recevra Angers et là, il ne s’agira plus de rigoler.