Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne

Le coup de la panne. Comme l’ont constaté des millions d’utilisateurs et d’utilisatrices des réseaux sociaux à travers le monde, les sites et applications du groupe Facebook subissaient une panne massive ce lundi soir. Outre Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont notamment concernés, a identifié le site spécialisé Down Detector. Ce dernier a détecté notamment des pannes dans des zones densément peuplées comme Washington ou Paris.

« Ce site est inaccessible », « impossible de trouver l’adresse du serveur », indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs ce lundi en fin de journée. A Wall Street, le cours de Facebook, déjà en baisse en début de séance, accélérait ses pertes et chutait de près de 6 %.

« Nous sommes au courant que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de revenir à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout désagrément », a déclaré un porte-parole de l’entreprise Facebook à 20 Minutes.