La cellule de communication du PSG doit être en PLS après le teasing fait par RMC autour de l’interview exclusive que leur a accordée Kylian Mbappé, dans laquelle le futur ex-Parisien revient sur ses envies de départ cet été. Resté muet tout l’été alors que la planète entière ne parlait que de lui, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a donc choisi de sortir du silence au beau milieu de la saison des Rouge et Bleu. Un timing qui devrait rendre chèvre Leonardo et, avec lui, l’ensemble des dirigeants du PSG.

« J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », a-t-il expliqué dans un extrait publié sur le site de nos confrères de RMC et dans lequel l’ancien Monégasque semble vouloir montrer qu’il était tout sauf un ingrat dans cette affaire.

« C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passées ici, et je le suis encore. Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal, et moi j’ai respecté ça. J’ai dit, "si vous ne voulez pas que je parte, je reste" », a poursuivi la mobylette de Bondy.

Mbappé, le maître des clés

L’international français n’a pas hésité non plus à dévoiler les dessous des négociations de sa prolongation, ce qui devrait faire bondir le directeur sportif parisien : « Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai. On me dit "Kylian maintenant tu parles avec le président." » Aouch…

« Moi, ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt, a insisté Mbappé. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire "oui, il vient la dernière semaine d’août" [pour annoncer ses envies de départ], parce que ça, ça fait voleur. J’ai dit fin juillet que je voulais partir. »

Battu pour la première fois de la saison, dimanche à Rennes, et critiqué pour son plan de jeu inexistant, le PSG n’avait probablement pas besoin de cette interview pour animer son actualité agitée. Mais dans le dossier Mbappé, au cas où ça vous aurait échappé, le club n’a plus la main depuis bien longtemps. Pendant ce temps, c’est Florentino Perez qui doit se frotter les mains.