Lionel Messi a délivré le Parc, et lancé sa saison, avec un somptueux but mardi contre Manchester City en Ligue des champions. Le génie argentin n’a pas livré un grand match, n’a pas défendu, mais il a su en une action montrer pourquoi il peut transformer le jeu du PSG. Neymar et Mbappé sauront-ils mettre leur talent en sourdine pour le bien de l’équipe ? Pochettino a-t-il la clé pour gérer les ego ? Autant de questions qui restent encore en suspens.

