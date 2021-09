On avoue, depuis les tribunes du Parc, cette petite scène de Lionel Messi allongé derrière le mur nous avait complètement échappée. Quelques excuses pour défendre notre cause : c’était en toute fin de match, au moment où l’on est le nez dans le clavier pour écrire le compte-rendu, chamboulé au passage par le premier but de l’Argentin avec le PSG. Et surtout, surtout, ça ne nous serait jamais venu à l’idée que le gus préposé à s’allonger derrière le mur sur ce coup franc pourrait être la star susnommée.

« On n’avait jamais vu ça avant »

On n’a pas été les seuls à avoir été surpris, apparemment. En Espagne, on a recraché son vino blanco aussi sec quand on a vu ça. « Leo Messi, sans doute le meilleur joueur du monde et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, s’est couché pour éviter un tir à ras de terre. On n’avait jamais vu ça avant, ni avec le Barça ni avec l’Argentine », s'est insurgé Marca. Et on préfère ne pas vous rapporter ce qu’il s’est dit dans le Chiringuito de Josep Pedrerol après la rencontre.

De notre côté, on trouve ça plutôt rafraîchissant. Neymar aussi. Le Brésilien s’est bien marré sur Instagram, où il a publié une photo le montrant en train de regarder son coéquipier avec une tête mi-surprise, mi-amusée. « Qu’est-ce que tu fais là Leo », l’a-t-il légendée.

De Neymar para Messi 😂😂 pic.twitter.com/ub74LLMVax — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2021

Le groupe vit bien.