Pour le Sheriff, faire peur ne suffit plus. Le surprenant club moldave a réalisé l’exploit de la phase de poules de la Ligue des champions en allant s’imposer au Bernabeu contre le Real Madrid (2-1) dans ce qui fait indirectement office de parfaite publicité contre la Super Ligue. Florentino Pérez appréciera.

La reprise en demi-volée du gauche de Sebastien Thill, venue se loger en pleine lucarne, restera dans les mémoires : avec ce but sublime à la 90e minute, le Luxembourgeois a terrassé le club le plus titré de la compétition chez lui, et a offert un succès majuscule au Sheriff Tiraspol pour sa première participation à la C1.

Après une première victoire 2-0 face au Shakhtar Donetsk, ce club ukrainien qui avait battu le Real 3-2 l'an passé en C1, le Sheriff est même devenu l’étonnant leader du groupe D après deux journées, mardi soir.

Ancelotti va devoir rebondir

Pour les hommes de Carlo Ancelotti, c’est en revanche un brutal coup d’arrêt : après un début de saison idyllique, qui les a vus survoler la Liga et remporter leur premier match de C1 sur le terrain de l’Inter Milan (1-0), les Merengues ont déraillé au moment le plus inattendu. Une défaite « difficile à expliquer » pour le technicien italien, qui a invoqué le « manque de chance » et de « concentration ».

Victime de son premier passage à vide depuis son retour, Ancelotti devra trouver des solutions pour vite redresser la barre en Ligue des champions. Mais une telle correction ne s’effacera pas de si vite de la mémoire des Madrilènes.