Presque jusqu’à la fin du match, le Milan AC s’est vu conclure sa deuxième journée de Ligue des champions par l’ouverture de son compteur avec trois points. Mais tout est dans le « presque » et le club italien a réappris l’évidence : un match de foot n’est gagné qu’au coup de sifflet final. Héroïques à dix contre onze à San Siro, les Rossoneri ont en effet craqué en fin de match (1-2) contre l’Atlético Madrid sur un but d’ Antoine Griezmann (84e) et un penalty de Luis Suarez à la 97e minute.

Avant ce final renversant, lancé par le premier but de « Grizou » depuis son retour chez les Colchoneros, le match avait basculé dès la demi-heure, quand le milieu milanais Franck Kessié avait écopé d’un second carton jaune pour une intervention en retard. Le Milan AC, parti pied au plancher et en tête grâce à Rafael Leao (20e), a alors été contraint dû défendre, ce qui n’est pas le meilleur atout de l’équipe enthousiaste de Stefano Pioli.

Griezmann démarre sur le banc

Défendre, elle l’a pourtant fait vaillamment, avec une ligne de cinq, voire parfois six défenseurs devant Mike Maignan. Longtemps, les Madrilènes ont été contenus, incapables d’attraper le cadre. Mais la faim de Griezmann, encore sur le banc au coup d’envoi comme lors du premier match contre Porto (0-0), a fait la différence à son entrée à l’heure de jeu : sa volée du gauche a remis l’Atlético en selle. « Ça fait du bien. C’est vrai que mon début de saison n’est pas très bon, je dois m’adapter à un style de jeu, après un transfert comme ça à la dernière minute [du mercato]. Il faut tout digérer, travailler », a réagi le Français sur Canal+.

Luis Suarez, jusqu’ici maladroit (45+1e, 53e), a ensuite scellé la victoire après une main dans la surface du Milanais Pierre Kalulu. Pour le plus grand plaisir de la centaine de supporters de l’Atlético installés tout en haut de San Siro.

Sept ans après, l’histoire se répète

L’Atlético remporte une première victoire précieuse dans ce groupe ardu. Avec deux défaites (après Liverpool 2-3), l'AC Milan va avoir du mal, victime de son manque d’expérience. Pourtant l’heure était à la fête au coup d’envoi : « Finalement nous voilà de retour à la maison ! », a clamé le speaker avant l’entrée des équipes, dans un San Siro rugissant de bonheur, pour ce premier match de C1 à domicile depuis plus de sept ans. Le dernier en date, c’était en février 2014, déjà contre l’Atlético Madrid de Diego Simeone, avec déjà à la clé une victoire espagnole (1-0). Au grand dam de Milan, l’histoire a bégayé mardi soir.