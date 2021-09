La révélation est signée Thomas Tuchel : positif au Covid-19, N’Golo Kanté ratera le match de Ligue des champions à Turin, mercredi soir contre la Juventus. « N’Golo a été testé positif et il doit se mettre en quarantaine. Il n’était pas à l’entraînement aujourd’hui », a indiqué l’entraîneur de Chelsea mardi en conférence de presse. La quarantaine exigée par le gouvernement britannique en cas de contamination au Covid étant de dix jours, le milieu de terrain français (30 ans) ne pourra pas non plus jouer samedi en championnat contre Southampton.

Cette quarantaine remet également en cause son départ pour Clairefontaine lundi, où les Bleus doivent se rassembler avant la demi-finale de Ligue des Nations qui les opposera à la Belgique le jeudi 7 octobre et la petite ou la grande finale de la compétition le dimanche 10. Didier Deschamps donnera sa liste jeudi. Kanté avait déjà raté les trois matchs de qualifications au Mondial-2022 disputés début septembre en raison d’une blessure à la cheville gauche.

La vaccination des joueurs, « une question sensible »

Sans formellement dévoiler si son poumon de l’entrejeu est vacciné ou pas, Tuchel s’est montré prudent sur la question de la vaccination des joueurs. « Les joueurs sont des adultes qui font leur choix, il faut l’accepter, a-t-il jugé. Je peux prendre une décision pour moi, mais chacun doit réfléchir s’il veut prendre le risque ou pas. C’est une question sensible. Le vaccin semble une vraie protection. Personnellement, je suis vacciné, mais je ne me vois pas en position de donner des recommandations, ce serait aller trop loin en tant qu’entraîneur de foot », a détaillé l’ancien technicien du PSG.

L’Allemand l’assure : « On n’est pas du tout en colère contre N’Golo, pas du tout. On est inquiet comme on est inquiet pour tous nos joueurs blessés, mais évidemment, on préférerait avoir un effectif complet. » Outre Kanté, Chelsea se déplace en Italie sans Reece James, Mason Mount et Christian Pulisic, blessés.