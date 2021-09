Il ne sera pas possible de jouer avec Benjamin Mendy dans le jeu Fifa 22, qui sortira le 1er octobre. Accusé de viols et d’agression sexuelle, et emprisonné depuis la fin du mois d’août, le joueur de Manchester City​ s’est vu retirer son avatar par l’éditeur du jeu, EA, rapportait lundi soir Le Parisien.

« Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans Fifa 22 et son apparition dans [les modes de jeu en ligne] Fifa Ultimate Team et Ultimate draft est suspendue dans l’attente de son procès », explique la société américaine.

Guardiola n’a pas répondu à une question sur Mendy

Benjamin Mendy a été suspendu par Manchester City, qui se garde de commenter la situation de son joueur le temps de l’enquête. Interrogé la veille en conférence de presse d’avant-PSG-City sur le Français, Pep Guardiola a donc logiquement refusé de répondre.

Les Citizens ont également supprimé tous les produits mentionnant l’ancien défenseur de l’ASM et l’OM.