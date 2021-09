On se demande bien qui aurait une idée pareille vu les circonstances, mais selon nos confrères du Telegraph, qui ont mené leur petite enquête, il n’est plus possible de se procurer un quelconque produit dérivé à l’effigie de Benjamin Mendy sur la boutique officielle du club de Manchester City en ligne, ni maillot floqué à son nom.

Aucun produit dérivé disponible

Si le profil du joueur reste visible sur le site du club, la recherche « Mendy » redirige les internautes vers la page d’accueil. Maintenu en détention provisoire par le tribunal de Chester, qui a programmé le procès pour janvier 2022, le champion du monde 2018, qui est mis en examen pour 4 viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021, est déjà suspendu par son club depuis son arrestation il y a quelques jours.

Man City remove all mentions of Benjamin Mendy on club shop website after rape charge / @TelegraphDucker reports https://t.co/C1VV2nsZUU — Telegraph Sport (@TelegraphSport) September 13, 2021

« Manchester City peut confirmer qu’après avoir été inculpé par la police aujourd’hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l’attente d’une enquête, indiquait le communiqué. L’affaire fait l’objet d’une procédure judiciaire et le club n’est donc pas en mesure de faire d’autres commentaires tant que cette procédure n’est pas terminée​. » Prochain rendez-vous judiciaire le 15 novembre, pour une audience préparatoire au procès.