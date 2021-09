Détenu depuis le 27 août à la prison d’Altcourse près de Liverpool, Benjamin Mendy va y rester au moins plusieurs mois. Ce vendredi, le défenseur international français, accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021 et suspendu par son club de Manchester City, comparaissait devant le tribunal de Chester.

Une autre audience préliminaire se tiendra au même endroit le 15 novembre, alors que son procès est prévu le 24 janvier 2022, pour deux semaines et demie, selon le Manchester Evening News.

D’ici là, Mendy (27 ans) va demeurer détenu, comme un co-accusé qui a comparu en même temps que lui ce vendredi, relate le quotidien anglais. Il s’agit d’un homme de 40 ans, accusé de quatre viols. Aucun des deux ne s’est exprimé pendant la demi-heure qu’a duré l’audience.