Un retour très espéré. L’attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, devrait rapidement faire son retour. Jorge Sampaoli a annoncé ce vendredi en conférence de presse que le Polonais allait reprendre l’entraînement collectif. « Je suis assez optimiste, Milik va faire des séances collectives à partir de lundi sur certains aspects. C’est un grand professionnel, il double, voire triple, ses séances d’entraînement. En fonction de comment ça se passe, on verra s’il peut jouer contre Rennes la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

« Nous aurions aimé avoir un attaquant de plus »

Quelques minutes plus tôt, c’est le défenseur Léo Balerdi qui témoignait de l’implication d’Arkadiusz Milik. « Il se prépare énormément, fait deux séances par jour, quand j’arrive le matin il est là et quand je repars le soir, il est toujours là. Il veut jouer et on espère le revoir très bientôt », souhaite-t-il. Conservé cet été pour le plus grand plaisir du staff, mais aussi des supporters, le polonais s’était blessé à un genou juste avant le début de l’Euro.

Et l’OM n’est pas parvenu à signer un attaquant dans la dernière ligne droite du mercato, faute de départ. « Nous aurions aimé avoir un attaquant de plus, mais nous devons continuer à travailler », a admis Jorge Sampaoli alors qu’il fait jouer Dimitri Payet en faux 9 depuis le début de la saison.